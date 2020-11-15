كاتبة سودانية تثير جدلاً بدعوتها العلنية الرجال للزواج من “الثانية”

أثارت الكاتبة السودانية هاجر سليمان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية بدعوتها للرجال من الزواج بأخرى.

الدعوة برمتها أثارت حفيظة السودانيات وغيرهن عقب سرد الكاتبة الأسباب التي دفعتها للتصريح بذلك.

وقالت في مقالها الذي انتشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعية أن : العرض للرجال اصبح مغري جداً وأن السوق ملئ بالبنات الجميلات ولأجل ذلك أصبح الشعور بالارتباط بهن أضمن وسيلة بدلا من الخيانات الزوجية وصرف الأموال من وراء الستار عليهن.

وأشارت إلى تحسن الفوائد جراء الزواج الثاني للرجل ، حيث قالت موجهة حديثها للنساء: احياناً الزوجة الثانية تكون مفيدة للزوجة الاولى : ( يعني بدل ماتغسلي 2 دستة ملابس بتغسلي دستة واحدة والدستة التانية بتغسلها الزوجة التانية ويوم ليك بتكوني مستعدة على الآخر واليوم البيكون مع ضرتك للبرنامج الترفيهي لك، وثم ثانياً مع الظروف الصعبة التي نمر بها ممكن أن يفتحها الله على كل رجل متزوج من زوجتين ويخاف الله ولا يقرب الحرام.

وفي ختام المقال المثير طالبت الزوجات بترك الانانية والمساهمة في الأجر ، مؤكدة لهن بالقول : أنا شخصياً موافقة اسمح لزوجي يعرس واحدة تانية غيري لو هو عايز !!