السعودية: التضخم عند 5.8% في أكتوبر مع صعود أسعار الغذاء

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8% في أكتوبر المنصرم مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر أيلول البالغ 5.7%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير : مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو 2020 جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية وكانت المحرك الرئيسي للتضخم في أكتوبر تشرين الأول، حسبما ذكرته الهيئة.

ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة، لكن المحللين يرجحون أن تكبح التعافي الاقتصادي.