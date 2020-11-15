تسلَّم حوالات من المشترين بقيمة 4 ملايين ريال.. إحالة صاحب متجر إلكتروني إلى الجهات الأمنية

قالت وزارة التجارة ، إنها أحالت صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية؛ وذلك إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن صاحب المتجر تسلَّم حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً.

وأضافت التجارة، أنه بناءً على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.

وأكدت، أنها ترصد مخالفات كافة المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.

وشددت الوزارة، على متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية وإيقاع العقوبات النظامية على المتجر المخالفة التي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.