“لن يرحل بهدوء”.. ” بولتون” يحذر من قرارات ترامب الأخيرة

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرحل بهدوء بعد خسارة الانتخابات أمام جو بايدن.

وأوضح بولتون، لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، أن “الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون في أن (ترامب) سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب”.

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون “لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل”.