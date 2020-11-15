“استفزازا غير مسبوق”.. “قبرص” تدين زيارة “إردوغان” لـ”فاروشا” ت

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن زيارة إردوغان المقررة الأحد إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا، تمثل “استفزازا غير مسبوق”.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يرى الرئيس القبرصي، أن الزيارة “تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسيّ غير رسمي” بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة الاستعمارية السابقة في الجزيرة.

وتابع أناستاسيادس في بيانه أن تحركات كهذه “لا تساهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ” للمسألة القبرصية.

وتُعدّ الزيارة التي تأتي عقب بضعة أسابيع من دعم أردوغان لحليفه القومي إرسين تتار للفوز بالانتخابات الرئاسية في شمال قبرص، موجعةً للقبارصة اليونانيين الذين يمثلون أغلبية سكان الجزيرة والذين لم يتنازلوا قطّ عن مطلبهم بالسماح بعودة المُهجرين من مدينة فاروشا إلى ديارهم.

واعتبر رئيس جمهورية قبرص المعترف بها دوليا وعضو الاتحاد الاوروبي، في بيانه، أن “هذه التحركات تثير سخط كل شعب قبرص”.