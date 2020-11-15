الجبير: يمكننا شراء الأسلحة من أي دولة أخرى… لا حاجة لنا بأسلحة ألمانية

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده ووصفه بأنه “خطأ وغير منطقي”، لكنه أكد أن بلاده لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية.

وقال الجبير: فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”.

وأضاف الوزير السعودي “نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها.

وأضاف الجبير “يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك. القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقاً بالنسبة لنا”، وأكد أيضاً أن المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة.

وأضاف “أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن”.