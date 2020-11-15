حريق مستشفى في رومانيا.. مصرع 10 مرضى مصابين بفيروس كورونا

تسبب حريق في أحد أقسام العناية المركزة شمال شرقي رومانيا مساء السبت، في مصرع 10 مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقما أفادت متحدثة باسم المستشفى.

واندلع الحريق مساء السبت في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس، وسيطرت أجهزة الطوارئ عليه بعد نحو ساعة، وأفادت المتحدثة باسم المستشفى إيرينا بوبا، أن “10 أشخاص أعلنت وفاتهم و7 حالاتهم حرجة”، مشيرة إلى وفاة 8 من الضحايا بالنيران واثنين آخرين بعد إجلائهما.

وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب المناوب الذي حاول مساعدة الضحايا تعرض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 80 % من جسده.