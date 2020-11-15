خلال أيام.. السياحة : طرح تنظيم جديد لتراخيص الفنادق وبرنامج تمويلي تتخطى نسبته الـ50%

كشف مستشار الاستثمار بوزارة السياحة، عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، عن طرح تنظيم جديد لتراخيص الفنادق على العموم لأخذ المرئيات بشأنه خلال أيام.

وأضاف الناصر، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممُثلة بمجلس أعمال القطيف عن بُعد، أن صندوق التنمية السياحي بصدد إطلاق برنامج جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون متوفرا للاستفادة بمنتجاته التمويلية بالربع الأول لعام 2021م، مشيرا إلى أن للصندوق مجلس إدارة خاص، وهو المنوط باعتماد عمليات التمويل التي قد تتخطى نسبة الـ50%.

وناقش اللقاء، بحسب بيان لغرفة الشرقية، الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وآليات تعاون القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية.

ونوه الناصر، بأن الوزارة تستهدف بحلول 2030م المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، وتوفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة من شأنها الرقي بصناعة السياحة بمختلف مفرداتها وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني ومصدرًا مستقبليًا يُعزز الإيرادات.

وأشار مستشار الاستثمار بوزارة السياحة، إلى أن السياحة الزراعية، تعد من أهم المفردات السياحية، وإنها تخضع الآن لدراسة من كافة أذرع الوزارة، وسوف يكون لمحافظة القطيف دور فاعل وأساس في منظومة السياحة الزراعية بالمملكة.

وأوضح الناصر، أن خارطة طريق عام2030م السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022م قبل إطلاق المشاريع العملاقة وتأتي تحت عنوان اكتشف السعودية، أما المرحلة الثانية تبدأ من 2022م وحتى 2030م وتحمل عنوان عش التجربة السعودية.

وبين الناصر، أن المواقع السياحية قُسِمت إلى 24 موقعا بارزا و38 موقعا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة.