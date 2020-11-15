“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “الرابية” السكني بعدد 670 فيلا شمال الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم، مشروع “الرابية” السكني ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص -، إذ يوفر المشروع 670 وحدة سكنية من نوع (فيلا) بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546818.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 178 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه على طرق محورية رئيسية بجوار مطار الملك خالد الدولي من جهة الغرب، ويقدم المشروع نموذجين للفلل السكنية بمساحات متنوعة يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير المعمارية العصرية لتحقيق جودة الحياة والخصوصية للأسر السعودية، ويوفّر النموذج الأول 182 وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 355 م2، أما النموذج الثاني 488 وحدة سكنية بمساحة 307 م2 بأقساط شهرية ميسرة.

ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” حول مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع “مرسية” في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.