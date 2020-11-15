صهر أردوغان المستقيل يحتل منصبا رفيع المستوى في قطر

أفاد موقع «تركيا الآن» بتعيين وزير الخزانة والمالية التركي السابق بيرات البيراق مستشارًا اقتصاديًا لأمير قطر ابتداءً من يناير 2021 براتب شهري 200 ألف دولار، مما يثير التساؤل حول دوره الجديد و دوافع الاستقالة من الأساس

وكتب الموقع تغريدة على «تويتر» مفادها أنه سيبدأ بيرات البيرق الذي قدم استقالته، مهامه كمستشار لأمير قطر مكلَّفًا بالعلاقات الاقتصادية للدوحة مطلع العام المقبل.

تأتي استقالة البيرق من منصبه كوزير للخزانة والمالية في أعقاب قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، وتعيين وزير المالية الأسبق ناجي أغبال، البالغ من العمر 52 عامًا في هذا المنصب. وجاء في بيان استقالة البيرق: «قررتُ عدم مواصلة واجبي كوزير بعد خمس سنوات في المنصب لأسباب صحية».