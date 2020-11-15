عاجل.. آل الشيخ: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصلة

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بشأن جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وقال آل شيخ ردًا على سؤال حول من يدعو شباب المملكة إلى الانخراط في صفوف جماعة الإخوان وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها إن جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض.

وأضاف “كل من يدعو للانضمام للإخوان المسلمين والجماعات الضالة أخطا وضل سواء السبيل”.