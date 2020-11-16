الشورى يقر مشروع نظام البنك المركزي

عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.

ووافق المجلس على تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6 ربيع الثاني 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية، لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع البنك المركزي بعد أن أتمت اللجنة المالية دراسة المشروع وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وأعاد المجلس، خلال جلسة اليوم، تكوين لجانه المتخصصة؛ وذلك وفقاً للباب الثاني – الفصل الأول من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.