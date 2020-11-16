ضمن مراجعة “مورجان ستانلي”.. إضافة 6 شركات للسوق السعودي

كشفت المراجعة نصف سنوية لشهر نوفمبر 2020، لـ “مورجان ستانلي”، حذف إجمالي 8 أسهم وإضافة 18 سهم للمؤشر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسري العمل بها مع إغلاق يوم 30 نوفمبر.

دول الخليج

سيشهد المؤشر القياسي للسوق السعودي إدراج مجموعة سليمان الحبيب (بوزن متوقع 2.4%). كما سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إضافة شركة اللجين السعودية (بوزن متوقع 1.7%)، الشركة السعودية للخدمات (بوزن متوقع 1.5%)، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (بوزن متوقع 1.2%)، شركة حلواني إخوان (بوزن متوقع 1.2%)، الشركة السعودية للأسماك (بوزن متوقع 1.1%).

وكان متوقع إضافة شركة السعودية للخدمات إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير وترقية شركتي مواساة وأسمنت المنطقة الجنوبية للمؤشر القياسي وتخفيض شركة الخطوط السعودية للتموين إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير.

في الكويت

سيشهد المؤشر القياسي حذف بنك برقان (بوزن حالي 1.4%)، وفقاً لتوقعاتنا. سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إضافة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (بوزن متوقع 9.4%)، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (بوزن متوقع 8.9%)، البنك الأهلي الكويتي (بوزن متوقع 6.9%)، و شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (بوزن متوقع 5.0%). سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير حذف شركة ميزان القابضة (بوزن حالي 4.0%) و شركة ألافكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات (بوزن حالي 3.3%). كنا نتوقع إدراج بنك برقان للمؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير وحذف شركتي ألافكو وميزان القابضة من المؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

في الإمارات

سيشهد المؤشر القياسي إدراج مصرف أبوظبي الإسلامي (بوزن متوقع 4.6%). سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير إدراج شركة أرامكس (بوزن متوقع 17.5%) وحذف شركة ديار (بوزن حالي 2.8%)، وشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (بوزن حالي 2.3%). كنا نتوقع ادراج الشركة العالمية القابضة في المؤشر القياسي.

في عمان

سيشهد المؤشر القياسي حذف بنك ظفار (بوزن حالي 8.2%) وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (بوزن متوقع 8.6%)، وفقاً لتوقعاتنا.

في البحرين

سيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير حذف مجموعة جي أف اتش المالية – الطرح الاماراتي (بوزن حالي 36.0%) وإضافة مجموعة جي أف اتش المالية – الطرح البحريني (بوزن متوقع 26.8%) وشركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين (بوزن متوقع 24.1%). كنا نتوقع ألا يشهد السوق البحريني أية تغييرات في المؤشري القياسي وللشركات ذات رأس المال الصغير.

دول الشام

الأردن، فلسطين ولبنان لن تشهد أية تغييرات، وفقاً لتوقعاتنا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في مصر

سجلت لن يشهد المؤشر القياسي بمصر أية تغير، وفقاً لتوقعاتنا، وسيشهد المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير استبعاد شركة النساجون الشرقيون (بوزن حالي 4.4%). لم نكن نتوقع تغيراً للمؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير.

في المغرب

سيشهد مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير بالسوق المغربي إضافة شركة مشروبات المغرب (بوزن متوقع 10.2%) و شركة اوطوهول (بوزن متوقع 6.6%). كنا نتوقع استبعاد شركة طوطال المغرب من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير.

في تونس

أما السوق التونسي، فلن يشهد المؤشر القياسي أو المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير أية تغيير، وفقاً لتوقعاتنا.