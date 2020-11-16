إطلاق شهادة مسؤول علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بالسوق المالية

أعلنت الأكاديمية المالية، توقيع اتفاقية مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا”، لتقديم شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد للسوق السعودي، في مراكز الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها ابتداءً من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020م.

وتعدّ شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد (CIRO)، مبنية على شهادة الجمعية البريطانية العالمية في علاقات المستثمرين (UKIRS)، وهي مستخدمة في كثير من الأسواق العالمية، وتعدّ شهادة مسؤول علاقات المستثمرين إحدى المعايير المعتمدة لمهنة علاقات المستثمرين، حيث سيتمكن الحاصلون على الشهادة من الحصول على الاعتراف الدولي كمؤهلين لممارسة مهنة علاقات المستثمرين، مما يسهم في دعم خبرتهم وكفاءتهم في مجال علاقات المستثمرين وتعزيز تطورهم الوظيفي في ذات المجال.

ووقّع كل من المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان والمدير العام لميرا جون قولفير الاتفاقية التي ستمكّن موظفي علاقات المستثمرين في المملكة من تطوير مهاراتهم والحصول على شهادة عالمية معتمدة في علاقات المستثمرين.

وستوفر هذه الشهادة الفرصة للمهنيين لتطوير مسارهم المهني في علاقات المستثمرين وإظهار معرفتهم بالبيئة المالية والسوقية والمتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير للشركات المدرجة وفهمهم السليم لمبادئ علاقات المستثمرين، الأمر الذي سيمكّنهم من العمل بكفاءة وأمان.

وأوضح المدير العام للأكاديمية مانع آل خمسان أن الاتفاقية جاءت وفقاً لإستراتيجية الأكاديمية المالية في تقديم حلول تدريبية للعاملين في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات التدريبية العالمية والإقليمية والمحلية، حيث تأتي هذه الشهادة لتتناسب مع متطلبات السوق المالية، إذ تعاونت أطراف كثيرة بما في ذلك هيئة السوق المالية وتداول والأكاديمية المالية وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا” لضمان أن تكون شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد تعكس المحتويات اللازمة للعمل في البيئة التنظيمية في المملكة.

وأضاف أن الأكاديمية ستكون مركز الاختبارات الحصري في المملكة الذي يقدم شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد, كما ستقوم بالشراكة مع “ميرا” بتوفير البرامج التحضيرية اللازمة لهذه الشهادة.