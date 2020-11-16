مستشار الأمن القومي الأمريكي: نسعى لحل الأزمة الخليجية قبل مغادرة ترامب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تعمل على إنهاء المقاطعة الخليجية لدولة قطر الراعية للإرهاب.

وقال أوبراين في مقابلة مع موقع “ذا هيل” الأمريكي، إن هناك إمكانية لحل الأزمة القطرية، التي تورطت فيها الدوحة عام 2017 مع التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وأضاف: “أريد أن أرى أن ذلك يتم إنجازه قبل أن نغادر المكتب.. أريد أن أرى ذلك يتم إنجازه خلال الـ 70 يوقا القادمة وأعتقد أن هناك إمكانية لفعل ذلك”.