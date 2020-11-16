البحرية السعودية توقع بمركب يحمل أكثر من طن ونصف «حشيش»

نفذت قوة الواجب المختلطة 150 والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية، عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال حيث قامت باعتراض وتفتيش مركب يحمل كمية 1579 كجم من الحشيش المخدر والتي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليون دولار.

وقد صرح قائد قوة الواجب المختلطة 150، العميد البحري الركن سليمان الفقيه من القوات البحرية الملكية السعودية: “أن هذا النجاح يأتي من ضمن النجاحات التي حققتها القوة في ردع ومنع عمليات التهريب في أعالي البحار.” كما هنأ قائد قوة الواجب 150 قائد السفينة فلوريال على هذا الإنجاز وشكر طاقم السفينة.

الجدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 تمكنت من القبض على كمية من الميثافيتامين المعروف بـ (كريستال ميث) قبل عدة أسابيع حيث بلغ وزن الكمية المصادرة اكثر من 450 كجم تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار وتعد أكبر كمية تم ضبطها في تاريخ القوة البحرية المختلطة CMF .