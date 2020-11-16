عاجل .. وزير الرياضة: نهدف للوصول من 170 نادياً رياضياً إلى 4 آلاف نادٍ رياضي بمشاركة من القطاع الخاص

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة إنمساهمة الرياضة في الناتج المحلي كانت 0.05% في بداية عملنا،و أكد أن الوزارة تهدف للوصول بمساهمتها إلى 0.7% – 1%

و تابع الفيصل أنه في ظل الدعم والثقة الموجودة من القيادة ليس أمامنا إلا: العمل.. ثم العمل.. ثم العمل

و أضاف: “نحظى بدعم كبير من سمو سيدي ولي العهد، والأرقام التي ذكرها سموه في تصريحه -حفظه الله- تحققت بفضل رؤيته الواضحة واهتمامه المستمر

ووجه الفيصل رسالة بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في الفترة الحالية.. وذلك في بداية حواره ببرنامج في الصورة

و أكد أنه بعد تطبيق الحوكمة ظهرت قضايا دولية قديمة بعضها يعود إلى سنوات مضت بما فيها قضايا من 2014 حتى يونيو 2020 ، كان مجموع مبالغها 650 مليون ريال.. وبعد المفاوضات والمراجعة أصبحت 346 مليون.. وقد تم سداد 221 مليون منها

نهدف لخلق بيئة مثالية للاقتصاد الرياضي.. والوصول من 170 نادياً رياضياً إلى قرابة 4 آلاف نادياً رياضياً.. وذلك بمشاركة من القطاع الخاص