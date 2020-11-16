“الإسكان” تحتفل باجتياز الدفعة الأولى من منسوبيها لبرنامج “تطوير القادة” بالشراكة مع “هارفرد”

احتفلت وزارة الإسكان اليوم باجتياز الدفعة الأولى من برنامج “تطوير القادة” التدريبي الذي عقد بالتعاون مع “هارفارد للأعمال” لتأهيل القيادات التنفيذية ومدراء الإدارات في منظومة الإسكان، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقال معالي وزير الإسكان في كلمته خلال حفل تكريم المشاركين بالبرنامج أن قطاع الإسكان حظي نهاية الأسبوع الماضي بإشادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، والتأكيد على أن قطاع الإسكان يشكّل قصة نجاح غير مسبوقة، مقدماً شكره لجميع العاملين على جهودهم المميّزة وتفانيهم في العمل.

كما قدم معاليه التهاني للموظفين المجتازين للبرنامج التدريبي، والبالغ عددهم 66 موظف وموظفة، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من مجهود رغم التحديات، مشيراً إلى أن جانب تطوير المهارات وتعزيز القدرات الوظيفية أحد أهم العناصر التي تحرص المنظومة على توفيرها لتعزيز الجدية والالتزام ورفع مستوى كفاءة القياديين في منظومة الإسكان التي تسعى لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، ومن بين ذلك “هارفارد للأعمال” لتعزيز الأداء الوظيفي بما يصبّ في تحقيق مستهدفاتنا.

وتابع: اشتمل البرنامج على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، واستعرض العديد من التجارب الناجحة عالمياً في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط، مشيراً إلى دور منظومة الإسكان الحيوي على مستوى الوطن والمواطن، وما حققته خلال أعوام قليلة من النجاحات والإنجازات وتجاوز العديد من المستهدفات”، مشدداً على تطلع المنظومة إلى تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات منسوبينا وتطوير الكفاءات.

وقدمت “هارفارد” في هذا البرنامج الذي يتكون من عدة برامج استراتيجية عدد من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين من منظومة الإسكان، وقام المتدربون بالعديد من الأنشطة التفاعلية من خلال مجموعات، ويستند البرنامج المخصص للمديرين التنفيذيين على المعايير العالية التي تطبقها “هارفارد للأعمال”، ويعد البرنامج أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تنظمها منظومة الإسكان بهدف تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية.