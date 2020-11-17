شاهد التفاصيل: 80 وظيفة شاغرة للجنسين في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من 80 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة لحملة مختلف المؤهلات في كل من الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض: محلل تكلفة– مساعد أول طب اسنان– مساعد ثاني طب اسنان– فني الحالات الطارئة– متابع ثالث– رئيس المخاطر التشغيلية والمشاريع

– سكرتير أول– سكرتير ثاني– محاسب– محلل معالجة المعاملات.

منسق ابحاث سريرية مساعد – مساعد مدير الادارة العامة للجودة – مساعد مشرف خدمات النظافة – مندوب مشتريات – مساعد عيادة أول– مندوب المستشفى– محلل الشؤون الدولية – فني مختبر – مدير قسم خدمات الأعمال– مدير إدارة الحالات – مدير التوظيف الدولي – مدير التوظيف– كبير أخصائيي تروية قلبية – كبير السكرتاريين

– كبير محللي التكامل– كبير محررين الشئون الإعلامية.

كبير مشغلين المحطات– كبير أخصائي تصوير الاشعة (تداخلية/ملون)– كبير مشغلين معالجة المياه– طبيب الإحالات الطبية– أخصائي مختبر – تقني طبي علم الوراثة الخلوي

– مساعد رعاية مرضى– أخصائي علاقات المرضى– معاون مكافحة الحشرات– صيدلاني ثاني– مشغل محطة ثاني– منسق مشروع ثاني– محلل جودة نوعية– أخصائي علاج تنفسي.

عالم أبحاث– طبيب متخصص– ممرض أول– ممرض ثاني– محلل الجدولة و الموظفين

– محلل توحيد المقايس– مشرف نظافة– مشرف المغسلة– مشرف قسم تمديدات الانابيب و الغازات الطبية– مساعد أول سلسلة الإمدادات– رئيس فريق تنسيق زراعة الاعضاء

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي– كاتب جناح– مشغل معالجة مياه ثاني.

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة: أخصائي تروية قلبية– صيدلاني أول – ممرض أول

– ممرض ثالث – استشاري مساعد التخدير– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين– استشاري تخدير مشارك.

استشاري علم الأشعة التدخلية– استشاري طب الطوارئ– استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist