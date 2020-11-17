بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال بومبيو: نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية، مشيراً إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وأضاف بومبيو : يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل سويا لإقناع أردوغان بأن مثل هذه التصرفات ليست في مصلحة شعبه، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع قائلاً إن زيادة استخدام القدرة العسكرية التركية مبعث قلق، لكنه لم يقل ما إذا كان على تركيا، التي تستضيف قوات أمريكية في قاعدة إنجرليك الجوية، البقاء في حلف شمال الأطلسي أو الانسحاب منه.

وقال بومبيو للصحيفة إن الإدارة الأمريكية ما زال لديها ما تفعله لمواصلة الضغط على إيران.