في الرياض وجدة والقصيم والمدينة: 500 خطيب وإمام وداعية يستفيدون من برنامج مفاهيم الصحة النفسية

نفذ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع معهد الائمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج مفاهيم الصحة النفسية الموجه للخطباء وأئمة المساجد والدعاة خلال العام الحالي2020 والذين بلغ عددهم أكثر من (500) مستفيد في أربعة مدن كمرحلة أولية وهي: الرياض، جدة، القصيم، المدينة المنورة، يليها عدة مدن أخرى في المرحلة القادمة.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب أن أهمية البرنامج تكمن في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى خطباء وأئمة المساجد والدعاة.

حيث أنهم مرجع لسكان الحي، والخط الأول في المجتمع لتلقي المشكلات والمساهمة في حلّهاومن الضروري تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الاضطرابات النفسية وتوجيهها توجيهًا صحيحًا، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عنها، وإبراز أهميتها من خلال المنابر والمحاضرات.

ولفت الدكتور الحبيب إلى أن البرنامج يهدف إلىتصحيح مفاهيم الصحة النفسية الخاطئة، ومعرفة الأمراض النفسية وطرق علاجها، وتخفيف الوصمة المجتمعية تجاه المريض النفسي.

بالإضافة إلى التعريف بحقوق المريض النفسي، متوقعًا أن تكون مخرجات البرنامج إيجابية على كافة أفراد المجتمع وتسهم بحد كبير من تخفيف الاضطرابات النفسية الشائعة.