بـ 16 حالة جديدة: فيروس كورونا يضرب “البريمييرليغ”

حطم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الرقم القياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ استئناف النشاط الكروي في يونيو الماضي، بتسجيل 16 حالة إيجابية خلال الأسبوع الأخير.

وأجرى ألف و207 ما بين عاملين ولاعبين بالبريميير ليغ اختبارات الكشف عن الفيروس (PCR) خلال الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الجاري، والتي كشفت عن وجود 16 حالة إيجابية جديدة.

وسيكون على المصابين، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، القيام بعزل شخصي لمدة 10 أيام.

وسجلت بريطانيا حتى يوم الأحد، 168 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 24 ألفاً و962 حالة، وفقاً للأرقام الرسمية الأخيرة.

وبهذا تصل المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 51 ألفاً و934 حالة، مقابل مليون و369 ألفا و318 إصابة، منذ تفشي الجائحة في مارس الماضي.