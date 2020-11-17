أردوغان يطلق سراح “دواعش” ليعتقل معاقين من أنصار غولن!

استمراراً لمسلسل التناقضات التي تعيشها تركيا في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أطلقت السلطات التركية سراح 5 اعضاء من تنظيم داعش الارهابي كانوا قد اعتقلوا قبل ايام في ازمير وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية.

عملية إطلاق سراح الدواعش الارهابيين لم تكن الأولى من نوعها ، حيث أطلقت تركيا من قبل سراح أمير التنظيم في تركيا ، وأثار وزير داخلية تركيا سليمان صويلو ضجة كبيرة بعدما برّر إطلاق سراح أمير تنظيم داعش في تركيا، محمود أوزدن، 6 مرّات منذ يونيو 2017 حتى الآن بـ”غياب دليل مادي”، في حين يقبع في سجون تركيا آلاف المعتقلين بتهمة المشاركة المزعومة في تدبير انقلاب 2016، وترفض السلطات الإفراج عنهم رغم أنّ قضاياهم بُنيت على افتراضات وشكوك.

وذكر حساب شؤون تركية على موقع تويتر أنه : قبل ايام محكمة تركية في اضنة أصدرت حكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على الشابة Fatma Cömert تعاني من إعاقة حركية شبه كاملة، بنسبة 96% بتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية (غولن)!.