تثبيت كسور الوجه والفكين لـ”أربعيني” بمستشفى الملك فيصل بمكة

تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً.

وكان المريض قد أُدخل للمستشفى إثر حادث مروري تعرض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه و الفكين السفلي والعلوي و عظام الوجنة وقاع حاجب العين.

وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان – وحدة جراحة الوجه والفكين – بفضل الله -من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية، حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح- ولله الحمد – وحالة المريض مستقرة.