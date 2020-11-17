انطلاق “المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة”.. غدا

ينطلق “المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة”، غداً ،الأربعاء، على هامش رئاستها لـ«مجموعة العشرين».

وسيناقش المنتدى العالمي، عدداً من القضايا المهمة مثل الأجهزة الطبية والسلامة، وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وسلاسل التوريد، والإجابة على سؤال كيف يمكن للعالم الاستعداد للأزمات الصحية المقبلة، الذي يعد فرصة كبيرة للموردين والمصنّعين وواضعي السياسات والخبراء التقنيين، وكذلك الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين في مجال الصحة العالمية، وفق بيان صحافي.

ويسعى المنتدى إلى استكشاف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام ومتابعة أحدث الابتكارات فيما يتعلق بجائحة «كوفيد – 19» وما بعدها في قطاع الصحة، من خلال طرح أمثلة على الممارسات الجيدة وتقديم الاقتراحات المبتكرة في مجال الإنتاج والتوريد المستدام، والتخلص من النفايات في قطاع الصحة، والمساهمة في الإنتاج المستدام بشكل كبير في تقليل المصروفات وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية المترتبة على الصحة والبيئة.

وينظم المؤتمر الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأمانة فريق العمل المشترك بالأمم المتحدة للتوريد المستدام في قطاع الصحي (SPHS)، إضافة إلى منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر (HCWH) وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida) تحت شعار «التعافي بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد – 19».