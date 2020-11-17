بايدن: الإغلاق يمكننا من إعادة البناء بشكل أفضل

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بضرورة اجتماع الكونجرس لتمرير حزمة من قوانين الإغاثة المتعلقة بمواجهة كورونا لدعم السكان، موضحا أن تنفيذ الإغلاق لمواجهة ارتفاع حالات الفيروس مع تقديم الدعم المالي للعمال والشركات المتضررة على التوازي سيمكنهم من إعادة البناء ومحاصرة الوباء في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت سابق.

وغرد بايدن، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا: ” في الوقت الحالي، يجب أن يجتمع الكونجرس ويمرر حزمة إغاثة COVID، مثل قانون HEROES الذي أقره مجلس النواب منذ ستة أشهر، وبمجرد القضاء على الفيروس وتقديم الإغاثة الاقتصادية للعمال والشركات، يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى”.

وتابع جو بايدن: سنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا، مستطردا: تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض في البلاد وتقوية الاقتصاد.