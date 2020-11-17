“المؤسسة العامة للحبوب” تطلق منصة لاستيراد الشعير للقطاع الخاص

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم منصة “استيراد” لتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص.

ويأتي تدشين المنصة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفقاً للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار توجه الدولة – حفظها الله –، لتشجيع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه؛ لزيادة مساهمته في الاقتصاد في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويمكن للقطاع الخاص الراغب في التأهيل والاستيراد التسجيل من خلال المنصة بموقع المؤسسة العامة للحبوب ( www.sago.gov.sa/es/import)، والتي تتيح للشركات القيام بكافة عملياتها، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة تسهيلا لإجراءات الاستيراد والمحافظة على الوفرة واستقرار السوق.

يذكر ان مجلس الوزراء، قد وافق مؤخرًا على قرار إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص؛ دعمًا للقطاع وتنفيذا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني في المملكة والتي تعد الأولى عالميا في استيراد الشعير، إذ بلغ حجم الواردات هذا العام نحو 5.8 مليون طن، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.