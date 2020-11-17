“البنوك” توضح قيمة رسوم الاعتراض الخاطئ من العميل على كشف الحساب

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنك يتقاضى رسومًا قدرها 50 ريالًا عندما يتبين له أن العملية المعترَض عليها والواردة في كشف الحساب البطاقة الائتمانية «صحيحة وليست خطأ».

وذكرت البنوك –عبر تويتر- «أنه في حالة وجود أي اعتراض على عملية واردة في كشف حساب البطاقة الائتمانية، تأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه، حتى تتجنب رسوم تقديم اعتراض خاطئ»..

وأوضحت، أن البنك المصدّر للبطاقة الائتمانية يحق له تقاضي رسوم تقديم اعتراض خاطئ والتي تبلغ 50 ريالًا، عندما يتبين له أن العملية المعترَض عليها صحيحة.