قصف تركي على شمال العراق

نفذ جهاز المخابرات التركي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية في إحدى مناطق محافظة دهوك شمالي العراق، أدت إلى قتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بينهم قيادي مطلوب للسلطات التركية.

وأكدت وسائل إعلام كردية، أن تركيا نفذت عملية في شمال العراق استهدفت مسؤولا بحزب العمال.

وكانت مصادر أمنية تركية، قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قيام جهاز الاستخبارات التركي، بتحييد قيادي في الحزب أيضاً مطلوب بمذكرة حمراء لدى سلطات البلاد، بحسب تعبيرها.

وأشارت المصادر حينها، إلى أن القيادي أحمد بال الملقب بـ دارا كاتو، كان يشغل منصب المسؤول الاستخباراتي بالحزب، واستهدف في منطقة متينا شمال العراق.

وأضافت أن بال كان يعتزم إجراء اجتماع سري مع بعض العناصر الأخرى في المنطقة، حيث قامت الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش بعملية استهدفت القيادي وآخرين معه.

يشار إلى أن الجيش التركي مازال مستمراً بشن عمليات أمنية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو/تموز من عام 2015