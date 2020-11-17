“سامبا”: وزارة المالية تستهدف تسريع دورة الدفع للقطاع الخاص وتقليصها لأيام

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، عمار الخضيري، إن البرنامج التمويلي بالشراكة مع وزارة المالية وبنوك محلية أخرى يهدف لتسريع الدفعات للمقاولين والموردين من القطاع الخاص، بعد تقديم فواتيرهم لوزارة المالية.

وأضاف الخضيري، في مقابلة مع “العربية”، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع الخاص ومقدمي الخدمات والمقاولين بتسريع الدفعات التي يحصلون عليها بعد أن يقدموا فواتيرهم إلى الدولة، مبيناً أن الوزارة عملت على تقليص دورة الدفعة وحققت منذ عام 2007 إلى اليوم نتائج جيدة لتقليص دورة الدفع لمقدمي الخدمات، ويأتي هذا البرنامج لتسريعها أكثر وتقليصها إلى أيام بدلاً من شهرين.

وأوضح الخضيري، أن المرحلة الثانية ستكون في العام القادم 2021، حيث سيكون هناك منصة إلكترونية يسجل فيها مقدم الخدمة الفاتورة وبعدها يستطيع الحصول على التمويل من أي بنك مشارك ليتمكن من تسريع الدورة المالية، بحيث أي خدمة يقدمها بعد تطبيق المرحلة الثانية خلال يوم واحد أو ساعات يستطيع الحصول على التمويل لسداد الفواتير التي قدمها.

ووقعت وزارة المالية السعودية، أمس الاثنين، اتفاقيات مع 3 بنوك محلية، لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية.