وزير الشؤون الإسلامية يوجه إقامة صلاة الاستسقاء بالجوامع دون المساجد وفق البروتوكولات الصحية

إنفاذاً للأمر السامي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة يوم الخميس الموافق المقبل، وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تقام صلاة الاستقساء، في الجوامع دون المساجد الإضافية، وذلك بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة في عموم مناطق المملكة. كما أكد معاليه على فروعها الوزارة بتهيئة كافة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير “آل الشيخ” اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة.

كما تضمن التعميم التأكيد على الأئمة والدعاة بحث المصلين وتذكيرهم بأداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد .