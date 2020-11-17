بتهمة “غولن”‎.. سلطات” أردوغان” تعتقل 54 عسكريًا

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال 54 جنديًا، أغلبهم طلاب عسكريون، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة غولن، الذي تزعم أنقرة وقوفه خلف محاولة انقلاب عام 2016، وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في منفاه الاختياري بولايات المتحدة.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، حيث شنت السلطات التركية حملة اعتقالات في صفوف عسكريين بمزاعم انتمائهم لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن.

ووفق المصدر صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول، التي قالت إن المتهمين موظفون حاليون وسابقون وطلاب عسكريين ينتمون إلى غولن.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ”جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 19 ولاية.

وأحد المطلوبين موظف بالقوات المسلحة، وآخر موقوف عن العمل مؤقتا، و5 مفصولين من المهنة، و5 متقاعدين، و 42 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا.