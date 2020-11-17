“فيفا” يطلب مساعدة شركات التكنولوجيا لتطوير نظام حكم الفيديو

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه طالب شركات للتكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللاً، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وبهدف تحسين النظام قال “فيفا”، إن ثلاث شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.

وأضاف: الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل.