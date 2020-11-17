شاهد بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد قُرى شرق مكة ويلتقي بالمواطنين

تفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم الثلاثاء قُرى شرق مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة، وذلك ضمن جولات معاليه التفقدية للوقوف على سير الأعمال ومتابعة المشاريع البلدية، والإلتقاء بالمواطنين وتلمُّس احتياجاتهم.

وأطلع أمين العاصمة المقدسة على الأماكن التاريخية في قُرى شرق مكة المكرمة، حيث زار مركز البجيدي، والزيمة، والمضيق، وسولة، وسبوحة، والصدر، واليمانية، وشرائع النخل، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية.

ووقف على الحدائق والمرافق العامة والمشاريع التنموية التي تخدم المنطقة، كما ناقش مشاريع الإنارة، وسفلتة الطرق، وتسجيل الحيز العمراني لبعض القرى، موجهاً المختصين والمسؤولين في الأمانة بإستكمال المشروعات المتبقية والالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال في كافة القُرى، ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت، مشدداً على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.