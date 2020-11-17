“العنف الأسري” تطارد المسئ لإبنه في وسائل التواصل الاجتماعية

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع حالة إساءة أب لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، بعد تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال المركزفي حسابه بموقع تويتر أنه و”‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة”.

وأكد مركز العنف الأسري أنه جاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

وكان قد انتشر مقطع فيديو، يوثق أب يُعلم ابنه كيف يُدخن “الشيشة” ما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا بسرعة محاسبته.