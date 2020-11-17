مجلس الضمان الصحي: مناقشة مستجدات منصة “نفيس” والمقابل المالي للخدمات

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020 اجتماعه التاسع للجنة التنفيذية، برئاسة معالي نائب وزير الصحة م/ فهد الجلاجل وبحضور عدد من أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وكشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي أن اجتماع اللجنة التنفيذية تضمن استعراض التوصيات السابقة، وما تم إنجازه من أعمال في الفترة الماضية وناقش مستجدات منصة نفيس والمقابل المالي لخدمات المنصة، إضافة إلى تناول خطة الأمانة العامة للمجلس في دعم اندماجات شركات التأمين.

وأكد القصبي الحرص في اجتماعات اللجنة التنفيذية على متابعة سير العمل وبحث المستجدات، في سبيل تحقيق استراتيجية المجلس.