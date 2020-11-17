وفاة طيار الاستعراض الفرنسي فينس ريفيت في حادث بدبي

قضى طيار الاستعراض الفرنسي فينس ريفيت، اليوم الثلاثاء، في حادث تدريب بدبي، بعدما أمضى سنوات يجري عمليات قفز وطيران استعراضية، باستخدام الحقائب النفاثة والأجنحة المصنوعة من ألياف الكرتون.

ويبلغ “ريفيت” من العمر، 36 عاما، وشارك ضمن فريق نفذ سلسلة عروض جوية في دبي بينها الطيران فوق برج خليفة، كما حلق بجانب طائرة ايرباص إيه 380، أكبر طائرة ركاب مدنية، تابعة لشركة طيران الإمارات.

وأعلن المتحدث باسم فريق جيتمان دبي، عبد الله بن حبتور، وفاة الطيار ريفيت، الذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجري السلطات تحقيقا في الحادث.

وقال: بحزن لا يمكن تصوره نعلن وفاة الطيار فينس ريفيت الذي توفي صباح 17 من نوفمبر خلال تدريبات في دبي”.

وأضاف: “كان فينس رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحترما في فريقنا. صلواتنا مع عائلته وجميع من عرفوه وعملوا معه”.