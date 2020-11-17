“لاليغا” تثير الذعر في نفوس لاعبي برشلونة وريال مدريد

خفضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم حد الإنفاق في القطاع الرياضي في فريق برشلونة إلى النصف، من 671.4 مليون يورو في موسم 2019-20، إلى 382.78 مليون يورو هذا الموسم (بنسبة 57%)؛ وريال مدريد، من 641 مليون يورو العام السابق إلى 468.5 مليون يورو (بنسبة 25%).

وأعلنت “لاليغا” هذا القرار في مؤتمر عبر الفيديو لرئيسها خابيير تيباس ومديرها العام خوسيه جيرا، حيث أوضحا أن أندية لاليجا سانتاندير قلصت قدرتها على الإنفاق على الأجور من 2.847 مليار يورو إلى 2.333 مليار هذا الموسم، بانخفاض قدره 514 مليون يورو (18% أقل).

وأوضح تيباس أن هذا التخفيض قد يكون أكبر في حالة عدم السماح للجمهور بدخول الملاعب بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) طوال الموسم.

وتشمل هذه الأرقام، التي أعلنتها الرابطة الثلاثاء في بيان منشور على موقعها الرسمي، الإنفاق على اللاعبين والمدرب الأول والمدرب المساعد والمعد البدني للفريق الأول، كما يشمل هذا الحد أيضا الإنفاق على قطاع الناشئين والقطاعات الأخرى.

وتابع تيباس “في أسوأ الأحوال، إذا لم يكن لدينا جمهور حتى نهاية الموسم، ستكون هناك زيادة في تكلفة الموظفين قدرها 707 ملايين، وهو ما لا يؤثر على الجميع بالتساوي، فكلما زاد حجم النادي، زاد تأثيره عليه”.

وأعرب عن أمله في تحسين هذا السيناريو إذا تمكن بعض الجمهور من حضور المباريات في نهاية الموسم.