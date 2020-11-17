الفيصل: السعودية تؤمن بقوة الرياضة.. استدامة القطاع أساسي لنمو الاقتصاد

أكد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على إيمان بلاده بقوة الرياضة من خلال إقامة مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين الذي نظم بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية السعودية اليوم الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان “الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها” وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020 بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وقال الفيصل في افتتاح المؤتمر إن “استدامة القطاع الرياضي أمر أساسي لنمو الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية وازدهار المجتمع، مشدداً على أن العالم في الوقت الحالي وبعد الأزمة العالمية “كوفيد19-” بحاجة إلى الرياضة أكثر من أي وقت مضى لإعادة الاتصال والتعافي والاستمرار”.

وأشاد الفيصل بزيادة ميزانية التضامن الأولمبي بنسبة 16% في الدورة الأولمبية 2020-2024، مؤكداً أن هذه الزيادة تثبت قوة القطاع الرياضي على مستوى دول العالم وقلبها لجميع التحديات التي تواجهها إلى فرص.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور توماس باخ التهنئة للسعودية بإدراج الرياضة ضمن محاور برنامج الحياة في رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤكد مساهمة الرياضة في تغيير الحياة للأفضل.

وقال باخ إن “مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية يبعث برسالة لجميع دول العالم مفادها أن القطاع الرياضي جاهزة للمساهمة في إعادة بناء عالم ما بعد كوفيد- 19″، فيما أكدت عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على ضرورة الاستفادة من موارد اللجنة الأولمبية الدولية لدعم وتطوير رياضة المرأة محلياً ودولياً، وتعزيز مشاركتها من خلال الرياضة.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، لأهمية دور الرياضة والنشاط البدني في تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض غير المعدية، وأن الرياضة شريك طبيعي لمنظمة الصحة العالمية في تحقيق الأهداف الصحية لأهداف التنمية المستدامة 2030، مع أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الرياضة ووزارات الصحة لدول قمة العشرين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو بإدراج مبادرة مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، مطالباً باستمرار المبادرة خلال رئاسة إيطاليا لقمة العشرين العام المقبل.

وكشفت عضو اللجنة الأولمبية اليابانية مومي كيكو عن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في 2021، وأثر استضافة اليابان لقمة أوساكا 2019 على الحركة الأولمبية في مختلف الجوانب.