شاحنة اللحوم والأسماك الفاسدة في قبضة “البلديات” ببحرة مكة

ضبطت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫ بلدية محافظة بحرة الفرعية‬⁩ وبمشاركة ⁧‫الإدارة العامة للنظافة‬⁩ شاحنة مخالفة محملة بلحوم وأسماك فاسدة.

وتقدر الكمية الإجمالية التي كانت تحملها الشاحنة ‏ بـطن من اللحوم والأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

‏تم إتخاذ اللازم حيال ذلك وحجز المركبة لحين الإنتهاء من الإجراءات النظامية.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .