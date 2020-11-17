شاحنة اللحوم والأسماك الفاسدة في قبضة “البلديات” ببحرة مكة

ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة شاحنة مخالفة محملة بلحوم وأسماك فاسدة.
وتقدر الكمية الإجمالية التي كانت تحملها الشاحنة بـطن من اللحوم والأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي .
تم إتخاذ اللازم حيال ذلك وحجز المركبة لحين الإنتهاء من الإجراءات النظامية.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .