إسبانيا: حصيلة الإصابات بـ #كورونا تتجاوز المليون ونصف

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل 13159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد – خلال الــ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للاصابات إلى مليون و510023 إصابة منذ بدء الأزمة الصحية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ان انه تم تسجيل 435 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الموجة الثانية من المرض ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 41688 وفاة.

وأوضحت انه تم تشخيص 90953 إصابة بالفيروس و1247 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية فيما سجلت 219077 إصابة في الأيام الــ14 الماضية.

وقالت ان عدد الإصابات في العاصمة مدريد ارتفع إلى 334655 حالة فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 285993 حالة وفي إقليم (الأندلس) جنوبا 202491 إصابة.

وتعيش إسبانيا حالة طوارئ وطنية ستستمر حتى شهر مايو المقبل في الوقت الذي شددت فيه حكومات عدة أقاليم مستقلة القيود الصحية وأغلقت المطاعم والمقاهي لمحاولة خفض الحصيلة اليومية للاصابات والوفيات قبل بدء فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.