الهلال الأحمر يبحث التعاون مع مطار الأمير محمد الدولي

استقبل سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني في مقر الفرع بالهيئة سعادة مدير عام السلامة والعمليات بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس حسن أحمد البار وسعادة مدير السلامة وضمان الجودة بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس حسن تيسير حبيب.

وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين الجهازين فيما يخدم منطقة المدينة المنورة ويرتقي بالخدمات المقدمة من الجهازين بافضل صورة ممكنة.

وجاء في البيان الصادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي أكد انه تم تدعيم الشراكة الفاعله بين الجهازين الهامين تحقيقاً لمتطلبات الكفاءه والفاعليه كاساسيات الجودة الشاملة في الاعمال والتكامل فيما بينهم ، ومناقشة خطة الطواري العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي فيما يخص خطة طوارئ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وتوقيع اتفاقية مساندة المطار في حالات الطوارئ لاقدر الله .

حيث تشتمل على تقديم المساندة اللازمة للمطار والالتزام بجميع المسئوليات المناطة لكل جهة و حظور الاجتماعات التي تساهم في التكامل بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي و هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة .

حظر اللقاء من مسئولي الهيئة الدكتور صالح العوفي المدير الطبي بالمنطقة والاخصائي اول سعد الجهني المساعد للشئون الإسعافية بالمنطقة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي.