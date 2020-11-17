مقتل 20 حوثياً في كمين شرقي اليمن

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 20 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية في كمين بمديرية نهم، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي:”إن رجال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا تلك العناصر بين قتيل وجريح ومقبوض عليه”.

وأوضح البيان أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من المليشيا إلى جانب عدد من الجرحى، “فيما تمكن الجيش من القبض على آخرين”.

وأكد البيان، أن رجال الجيش استعادوا أيضاً آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيات.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال على أشدها على امتداد جبهات القتال بنهم.