كورونا في الإمارات: 1292 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، إجراء 116,396 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 154,101 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 542 حالة .

وأيضا، أعلنت الوزارة عن شفاء 890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 145,537.