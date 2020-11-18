الشورى يطالب بوضع آلية لمعالجة المشروعات المتعثرة بالجهات العامة

وجه مجلس الشورى ، خلال جلسته العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، عدة مطالبات إلى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات).

وطالب المجلس “مشروعات” وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بإصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة.

كما طالب المجلس بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشملت مطالبات الشورى السعودي، لـ”مشروعات”، أن يتم إيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة.