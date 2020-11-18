قادة الإمارات والبحرين والأردن يؤكدون خلال قمة ثلاثية: إقامة دولة فلسطين على حدود 1967

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء.

وأكد القادة، خلال القمة، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة، آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.