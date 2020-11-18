العراق: وزير النفط يؤكد عزم بلاده تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال المشتقات النفطية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل اعتزام بلاده تنفيذ مشاريع استثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية .

وأوضح في بيان صحفي اليوم أن الوزارة ماضية بإجراءاتها لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى “الفاو” الاستثماري بمحافظة البصرة في جنوب العراق بطاقة 300 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن المشروع يعدّ من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد.

ولفت النظر إلى أن لدى الوزارة خططا ومشاريع كثيرة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بمختلف أنواعه، وإيقاف استيراد المنتجات النفطية من الخارج.