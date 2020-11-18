رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

رفع رئيس مجلس علماء باكستان، الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط، الشيخ طاهر محمود الأشرفي، أسمى آيات التهاني باسمه واسم الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وأوضح في تصريح، اليوم، إن هذه المناسبة غالية وعزيزة على جميع المسلمين في العالم لما يحظى به خادم الحرمين الشريفين من مكانة متميزة لدى أبناء الأمة الإسلامية خاصة لدى الشعب الباكستاني الذي يعتبره ـ حفظه الله ـ قائد الأمة الإسلامية.

وقال إننا نعبر عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات بارزة على صعيد المسار التنموي الطموح في مختلف المجالات، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والتنمية وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخاصة جمهورية باكستان الإسلامية وأن يحقق للمملكة وباكستان المزيد من التقدم والازدهار.