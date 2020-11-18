آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع قياسي.. الأردن يسجل 7933 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يجعله رقمًا قياسيًا في الأردن.

وقرّر مدير التربية والتعليم للواء الكورة بالأردن، الدكتور معن الشناق، تعليق دوام الموظفين في المديرية، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، عقب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.