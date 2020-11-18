إغلاق محل غير مرخص ومصادرة 4300 قطعة مخالفة من الأنواط والرتب العسكرية بالرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس المسكرية في إمارة منطقة الرياض محلا غير مرخصا، وضبطت أكثر من (4300)

قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و 12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن

بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطه وجوازات

المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل فى الرياض.